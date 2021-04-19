Son dakika haberi: Denizli'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 32 kişiye para cezası - Son Dakika

Denizli'de iş yerinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 32 kişiye 42 bin 752 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine kentteki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, iş yerinde kumar oynadığı ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 32 kişiye 42 bin 752 lira ceza uygulandı.

Ayrıca 5 kişi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.