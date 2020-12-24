Antalya'da çatıda yeni yılı kutlayan 20 kişiye 63 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Antalya'da bir binanın çatısında yeni yıl kutlaması yapan 20 kişiye 63 bin lira ceza uygulandı.

Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'ndeki bir binanın çatısında kalabalık bir grubun müzikli eğlence düzenledikleri yönünde sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve komşuların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, söz konusu yerin adresini belirledi.

Müzik eşliğinde eğlenen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine uymadıkları belirlenen 20 kişiye Umumi Hıfzısıhha Kanunu kapsamında kişi başı 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.