Son Dakika Haberleri: Antalya'da cebine koyduğu sönmemiş çakmakla gömleği yanan engelli yaralandı
Son Dakika Güncel Antalya'da cebine koyduğu sönmemiş çakmakla gömleği yanan engelli yaralandı - Son Dakika

Antalya'da cebine koyduğu sönmemiş çakmakla gömleği yanan engelli yaralandı

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde cebine koyduğu sönmemiş çakmağın gömleğini tutuşturduğu engelli vatandaş yaralandı.

Antalya'da cebine koyduğu sönmemiş çakmakla gömleği yanan engelli yaralandı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde cebine koyduğu sönmemiş çakmağın gömleğini tutuşturduğu engelli vatandaş yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Demokrasi Bulvarı'nda otomobil sürücülerine kağıt mendil satan engelli Şeref Kelleci, çakmağını söndürmeden cebine koydu. Bu sırada gömleği tutuşan Kelleci'nin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.

Gömleği vatandaşlarca söndürülen ve olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kelleci'nin vücudunda üçüncü derece yanık oluştuğu bildirildi.

Kelleci'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 07:14 Kaynak: AA
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