İSTANBUL- Antalya'da çekilen Hollywood yapımı "Operation Fortune" filminin fragmanı yayınlandı - Son Dakika

İSTANBUL- Antalya'da çekilen Hollywood yapımı "Operation Fortune" filminin fragmanı yayınlandı

Tamamına yakını Antalya'da çekilen Hollywood yapımı "Operation Fortune" filminin ilk fragmanı izleyiciyle buluştu.

Tamamına yakını Antalya'da çekilen Hollywood yapımı "Operation Fortune" filminin ilk fragmanı izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini ünlü yapımcı ve yönetmen Guy Ritchie'nin üstlendiği filmin başrollerini Jason Statham, Hugh Grant, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes ve Bugzy Malone paylaştı. Yüksek bütçesi ve dev kadrosuyla aksiyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen yapım, 21 Ocak 2022'de tüm dünyada vizyona girecek. Filmin fragmanı, Instagram üzerinden yayınlandı.

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