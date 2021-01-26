Antalya'da çekimi süren ve Jason Statham'ın oynadığı filmin kente getirisi yüksek olacak

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca'yı EXPO alanında ziyaret etti. Gül Ege, "Antalya Tanıtım Vakfı ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün işbirliği halinde alanın bilinirliğinin korunması için sürdürülebilir projeler hazırlamak adına fikir paylaşımlarında bulunduk" dedi.

ATAV Başkanı Gül Ege, Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca ve ekibiyle EXPO alanında incelemelerde bulundu ve Karaca'ya 2021 Memleketim Antalya "Toroslar'dan Akdeniz'e Antalya Lezzetleri" takvimini takdim etti.

EXPO alanının sürdürülebilirliği ele alındı

Başkan Yeliz Gül Ege, "EXPO alanının Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne verilmesinin ardından, ilk olarak İzmir'e atanan eski Müdürümüz Mustafa Özen ve sonrasında Gökhan Karaca öncülüğünde İl Müdürlüğümüz büyük bir çabayla çalıştı ve tüm birimlerini seferber etti. Alanı korumalarının yanı sıra yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan kısımları da düzenledi. Bu anlamda alkışlanmaları gerektiğini düşünüyorum. Tarım ve Orman İl Müdürümüz Gökhan Karaca'yla, EXPO alanında kurulan film setinin gidişatını, gelecek yeni projeleri ve film stüdyosu çalışmasının EXPO'nun geleceği için nasıl kullanılabileceği konularını konuştuk. Aynı zamanda Antalya Tanıtım Vakfı ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün işbirliği halinde alanın bilinirliğinin korunması için sürdürülebilir projeler hazırlamak adına fikir paylaşımlarında bulunduk. Antalya Tanıtım Vakfı, EXPO alanının tanıtımı ile ilgili bugünden itibaren Tarım İl Müdürlüğümüzle daha koordineli çalışacak" dedi.

ATAV'ı EXPO Antalya alanında ağırlamaktan mutlu olduk

Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege'ye, Expo Antalya alanına ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ileten Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, Başkan Gül Ege ile Bin 123 Dönümlük EXPO Antalya'da alan turu gerçekleştirdi. Karaca, "4 yıl önce Çiçek ve Çocuk temasıyla Dünya'ya kapılarını açan EXPO 2016 Antalya alanı 1 Haziran 2018'de İl Müdürlüğümüz bünyesine devrolduktan sonra, hem kentimizin hem de EXPO Antalya alanının kente değer katması açısından birçok etkinlik ve organizasyona ev sahipliği yaptı. EXPO Antalya alanı yaşayan bir alan, her dönümünde onlarca çiçek ve ağaç var, ilk günkü güzelliğiyle alanın bakımını yapıyoruz ve ziyaretçilerin beğenisine sunuyoruz" diye konuştu.

Hollywood, EXPO Antalya'da

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, Yeliz Gül Ege'ye EXPO alanında çekimleri devam eden filmin çekimleri ve alana kurulan film stüdyosu hakkında da bilgi verdi. Karaca, "Hollywood'un ünlü yönetmeni Guy Ritchie ve ünlü aktör Jason Statham, EXPO Antalya alanında aksiyon filmi Five Eyes'in çekimlerini gerçekleştiriyor. Çok yüksek bütçeli bir organizasyon, ancak kente getirisinin de oldukça yüksek olacağını düşünüyorum. Filmin çekimi esnasında EXPO Antalya alanına herhangi bir zarar verilmeyecek" ifadelerine yer verdi.