Antalya'da çelik kasadan 110 bin dolar çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da çelik kasadan 110 bin dolar çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da çelik kasadan 110 bin dolar çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Antalya'da bir evdeki çelik kasadan 110 bin dolar çaldıkları öne sürülen yabancı uyruklu 3 zanlı cezaevine gönderildi.

Antalya'da çelik kasadan 110 bin dolar çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Antalya'da bir evdeki çelik kasadan 110 bin dolar çaldıkları öne sürülen yabancı uyruklu 3 zanlı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İran uyruklu S.N'nin (30) Fener Mahallesi'ndeki evinde çelik kasada sakladığı 110 bin doların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kiralık otomobille gelerek eve giren şüphelilerin İran uyruklu M.A.Z.P, S.A.Z.P. ve E.M. olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, 3 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin araç, adres ve üst aramalarında 110 bin ABD doları, 350 Kanada doları, 17 bin 235 Türk lirası, üzerinde geçersiz ibaresi bulunan çok sayıda 100 dolarlık banknot ile ziynet eşyaları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Fener Mahallesi, Antalya, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:36 Kaynak: AA
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