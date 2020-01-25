Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 136 kişi yakalandı - Son Dakika

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Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 136 kişi yakalandı
6 saat önce
Antalya'da 177 polisin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 136 kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:52 Kaynak: AA
Antalya'da 177 polisin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 136 kişi yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Antalya merkez ve ilçelerinde, farklı suçlardan aranan 213 şüphelinin yakalanması için 80 ekip, 177 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Aralarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 136 kişi yakalandı, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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