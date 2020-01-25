Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 136 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 136 kişi yakalandı - Son Dakika

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 136 kişi yakalandı

6 saat önce

Antalya'da 177 polisin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 136 kişi yakalandı.

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 136 kişi yakalandı, System.String[]

Antalya'da 177 polisin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 136 kişi yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Antalya merkez ve ilçelerinde, farklı suçlardan aranan 213 şüphelinin yakalanması için 80 ekip, 177 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 136 kişi yakalandı, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'da 27 saatin sonunda mucize kurtuluş! Enkaz altındaki anne de kurtarıldı
Elazığ'daki deprem sonrası ölü sayısı artıyor Deprem bölgesinden duygulandıran haber! Fedakar baba, eşi ve çocuğunu kurtardı Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum'dan ortak açıklama: Göçük altında iki vatandaşımızın sesini duyduk

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 03:57:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 136 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]