Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 140 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'da haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 140 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında yakalama kararı çıkarılanların gözaltına alınması için 48 ekip ve 114 personelin katılımıyla çalışma başlattı.
Antalya merkez ve ilçelerde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 140 kişi yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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