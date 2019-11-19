Son Dakika Haberleri: Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi tutuklandı
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Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi tutuklandı.

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi tutuklandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, "tehdit", "başkasına ait banka veya kredi kartı bilgilerini izinsiz kullanma" ve "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan E.Y. "taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.V. ve "açıktan hırsızlık" olayından aranan Ş.D. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:48 Kaynak: AA
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