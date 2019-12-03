Son Dakika Haberleri: Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi tutuklandı
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Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi tutuklandı.

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi tutuklandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan E.D, S.D. ve H.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Manavgat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:00 Kaynak: AA
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