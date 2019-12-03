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Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi tutuklandı
6 saat önce
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:00 Kaynak: AA
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi tutuklandı.
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan E.D, S.D. ve H.S. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, cezaevine gönderildi.
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