Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya merkez ve ilçelerde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, adli makamlarca hakkında yakalama emri çıkarılanların gözaltına alınması için 27 ekip ve 56 personelin katılımıyla çalışma başlattı.

Antalya 'da haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 30 şüpheli gözaltına alındı.

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