Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 4 kişi tutuklandı

Hırsızlık, yaralama, silahla tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 4 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.



Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda hakkında "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" "Borçlunun Ödeme Şartını İhlali" suçlarından toplam 3 yıl 3 ay hapis cezası ve "Basit Yaralama" suçundan 4 bin 500 TL adli para cezası bulunan S.E. Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. İşlemlerinin tamamlanmasına müteakip Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli, Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.



Hakkında "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" ve "Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçlarından toplam 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan S.T. de Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yakalanarak tutuklandı.



Hakkında "Silahla Tehdit", "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Bulundurma","Evi Terk Eden Çocuğun Ailesini veya Yetkili Makamları Durumdan Haberdar Etmeksizin Yanında Tutmak" ve " Basit Yaralama" suçlarından toplam 5 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası bulunan, "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Bulundurma" suçundan da 2 bin 400 TL adli para cezası bulunan, H.Y. Çarşı Mahalle Bekçileri görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.



Hakkında "Sigorta Bedelini Almak Amacıyla Dolandırıcılık" suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan, S.K. da yakanlanarak tutuklandı. - ANTALYA