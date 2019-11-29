Son Dakika Haberleri: Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı - Son Dakika

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı

6 saat önce

Antalya'da 175 polisin katılımıyla yapılan eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 40 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı, System.String[]

Antalya'da 175 polisin katılımıyla yapılan eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 40 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube müdürlüğü ekipleri, Antalya kent merkezi ve ilçelerde aranan kişileri yakalamak amacıyla 175 polisin katılımıyla operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 40 kişi gözaltına alındı. Çalışmada, çeşitli suçlara ilişkin ifade vermesi gereken 80 kişi de yakalandı.

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir ayda dördüncü siyanür intiharı: CHP eski Gençlik Kolları Başkanı intihar etti
Dağılma sürecindeki terör örgütünün psikolojisi bozuldu İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak Türkiye, JCR Avrasya'nın yüzde 85'ini alarak bir taşla 3 kuş vurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 17:38:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]