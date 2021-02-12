Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 54 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'da haklarında yakalama kararı bulunan 54 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hakaret, cinsel saldırı, tehdit gibi suçlardan yakalama emri bulunanlara yönelik operasyon düzenledi.
Çeşitli adreslere 119 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 54 şüpheli yakalandı.
Yakalananlar arasında "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Z.Z, dolandırıcılık suçundan hakkında 18 yıl hapis cezası bulunun M.T'nin de yer aldığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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