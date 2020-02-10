Antalya'da çeşitli suçlardan aranan iki hükümlü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da çeşitli suçlardan aranan iki hükümlü yakalandı - Son Dakika

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan iki hükümlü yakalandı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan iki hükümlü polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde yakalandı.

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan iki hükümlü yakalandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan iki hükümlü polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, S.Ö. Atatürk Caddesi'nde durdurulan bir otomobilde, S.S. de Güllerpınarı Mahallesi'ndeki bir evde gözaltına alındı.


Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan hükümlüler, cezaevine gönderildi.

Atatürk Caddesi, Antalya, Alanya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:28 Kaynak: AA
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