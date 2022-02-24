Antalya'da çeşitli suçlardan aranan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da çeşitli suçlardan aranan zanlı yakalandı

24.02.2022 20:59
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan zanlı yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çeşitli suçlardan aranan zanlı operasyonla yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çeşitli suçlardan aranan zanlı operasyonla yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "yağma, silahla tehdit, resmi belgede sahtecilik, yaralama, adam öldürmeye teşebbüs, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" gibi çok sayıda suçtan aranan D.Ç'nin, kız arkadaşının evinde saklandığını belirledi.

Jandarma ekipleri ve komando timleriyle ikamete düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Evde 2 ruhsatsız tabanca ile 12 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan zanlı yakalandı
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan zanlı yakalandı

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Hisarcık, Jandarma, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da çeşitli suçlardan aranan zanlı yakalandı - Son Dakika


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