Antalya'da çeşitli suçlardan aranan zanlı yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çeşitli suçlardan aranan zanlı operasyonla yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "yağma, silahla tehdit, resmi belgede sahtecilik, yaralama, adam öldürmeye teşebbüs, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" gibi çok sayıda suçtan aranan D.Ç'nin, kız arkadaşının evinde saklandığını belirledi.

Jandarma ekipleri ve komando timleriyle ikamete düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Evde 2 ruhsatsız tabanca ile 12 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.