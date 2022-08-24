Çalışmada çeşitli suçlardan hakkında 20 adet suç kaydı bulunan ve halen kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık suçundan aranan 19 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., Döşemealtı ilçesi Kovanlık Mahallesi'nde yakalandı.

Antalya 'da çeşitli suçlardan hakkında 20 adet suç kaydı bulunan ve halen kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık suçundan aranan, 19 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Döşemealtı, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 20 suç kaydı bulunan ve 19 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı - Son Dakika

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