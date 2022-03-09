Antalya'da "Çevre Dönüşüm Çalıştayı" gerçekleştirildi - Son Dakika

Antalya'nın geleceği için çevresel sorunlara hassasiyetle yaklaşılması amacıyla "Çevre Dönüşüm Çalıştayı" yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) koordinesinde ATSO binasında gerçekleştirilen çalıştaya, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ATSO Başkanı Davut Çetin, ilçe belediye başkan yardımcıları, meslek örgütü temsilcileri, sivil toplum kuruluşu ve akademisyenler katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, çalıştayı önemsediklerini, çevre sorunlarına hassasiyetle yaklaştıklarını söyledi.

Geçmişten bugüne yeterince dikkate alınmayan çevresel risklerin bedelini tüm dünya olarak yaşadıklarını belirten Böcek, "Bir tarım ve turizm kenti olan Antalya için hayata geçirilecek projelerin çevresel etkilerinin mutlaka dikkate alınması gerekiyor." dedi.

Böcek, çevre odaklı çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

ATSO Başkanı Çetin ise çevreci dönüşümün daha ucuz elektrik, emek anlamına geldiğini belirterek, "Çevreci dönüşüm israfı azaltmaktır, sıfır atık ekonomisidir. Antalya'nın bu alanda Türkiye'de öncü olma şansı var." ifadelerini kullandı.

Çalıştayda konuşmaların ardından Antalya'nın su, atık, hava kalitesi, ulaşım, enerji, kentleşme, afet riski, tarım, turizm, sanayi, biyoçeşitlilik, döngüsel ekonomi, çevre eğitim konularında belirlenen 13 çalışma grubu sunumlarını gerçekleştirdi.