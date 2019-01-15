Antalya'da Çevreci Otopark Açılış İçin Gün Sayıyor
1 saat önce
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Şarampol Projesi kapsamında üstü park altı otopark olarak projelendirdiği Cumhuriyet Mahallesi Yeraltı Katlı Otoparkı açılış için gün sayıyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi
'nin Şarampol Projesi kapsamında üstü park altı otopark olarak projelendirdiği Cumhuriyet Mahallesi
Yeraltı Katlı Otoparkı açılış için gün sayıyor.
Şarampol Projesi'nin otopark ihtiyacına çözüm bulmak üzere projelendirilen yer altı otoparkı inşaatı tamamlandı. Üzeri park ve yaşam alanı olarak düzenlenen projede peyzaj ve ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor. Açılışa hazır haldeki projede 307 araç kapasiteli otoparkın üstü tamamen park, çocuk oyun alanları ve yeşil alan olarak tasarlandı.
Çevreci proje
Mekanik katlı park sistemine uygun şekilde tasarlanan proje, ihtiyaç dahilinde iki misli araç buradan istifade edebilecek şekilde hayata geçirildi. Çevreci proje ile Şarampol Caddesi'ne gelen ziyaretçiler, esnaf ve mahalle sakinleri otopark sıkıntısı yaşamayacak. Yeraltı otoparkının üstü de tamamen yeşil alan olarak değerlendirilecek. Projede çocuk oyun alanları, yürüyüş parkurları, spor egzersiz alanı, 3 adet su havuzu ile oturma alanları yer alıyor. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:57 Kaynak: İHA
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