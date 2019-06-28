Son Dakika Haberleri: Antalya'da cezaevi aracı devrildi, yaralılar var
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Antalya'da cezaevi aracı devrildi, yaralılar var

1 saat önce

Antalya'da cezaevi aracı devrildi, yaralılar var (1)Antalya'da cezaevi aracı devrildi.

Antalya'da cezaevi aracı devrildi, yaralılar var (1)
Antalya'da cezaevi aracı devrildi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Antalya'da cezaevi aracı devrildi, yaralılar var
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:42 Kaynak: DHA
Antalya, Güncel
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