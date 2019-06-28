Antalya'da cezaevi aracı devrildi, yaralılar var
1 saat önce
Antalya'da cezaevi aracı devrildi, yaralılar var (1)Antalya'da cezaevi aracı devrildi.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:42 Kaynak: DHA
'da cezaevi aracı devrildi, yaralılar var (1)
Antalya'da cezaevi aracı devrildi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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