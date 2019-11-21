Son Dakika Haberleri: Antalya'da cezaevi firarisi 3 şahıs yakalandı
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Antalya'da cezaevi firarisi 3 şahıs yakalandı

6 saat önce

Antalya'da yunus timleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde cinayet, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan hükümlü 3 cezaevi firarisi yakalandı.

Antalya'da cezaevi firarisi 3 şahıs yakalandı, System.String[]

Antalya'da yunus timleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde cinayet, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan hükümlü 3 cezaevi firarisi yakalandı.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, Yenidoğan Mahallesi şehirlerarası otobüs terminalinde yapılan kontrolde durumundan şüphelenilen İ.B. isimli şahsın kimliğinin olmadığını beyan etmesi üzerine şahsın yapılan detaylı kontrolünde cinayet suçundan toplam 12 yıl 6 ay hapis cezasının bulunduğu, cezaevi firarisi olduğu anlaşıldı.


Diğer yandan Hurma Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan E.Ç. isimli bir şahsın vermiş olduğu bilgilerle yapılan kontrolünde şahsın tedirgin davranışları üzerine detaylı araştırmasında 12 ayrı suçtan toplam 10 yıl 2 ay hapis cezasının bulunduğu, cezaevi firarisi olduğu anlaşıldı ve yakalanarak gerekli işlemleri yapıldı.


Yeşildere Mahallesi'nde bisikletle giden bir şahsın polisi görünce kaçması üzerine şahsı takibe alarak yakalayan polis ekipleri, A.F.H. isimli şahsın 2 ayrı hırsızlık suçundan 3 yıl hapis cezasının bulunduğunu ve cezaevi firarisi olarak arandığını tespit etti. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:05 Kaynak: İHA
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