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Antalya'da cezaevi firarisi hükümlü yakalandı
6 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 suçtan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi hükümlü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:26 Kaynak: AA
Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 suçtan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Alanya Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden Hasan K'nin (35) ilçede olduğu bilgisine ulaştı.
"Uyuşturucu kullanmak, satın alma, bulundurma" gibi 4 suçtan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü, Kestel Mahallesi'nde bir iş yerinde yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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