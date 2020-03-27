Antalya'da cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika

Antalya'da cezaevi firarisi yakalandı
7 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 21 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 21 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan cezaevi firarisi M.Ü'nün Manavgat'ta olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Sarılar Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda M.Ü yakalandı. Cezaevinden firar ettiği ve 21 ayrı suçtan arandığı tespit edilen M.Ü, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sulh ceza hakimliğine çıkarılan M.Ü, tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 02:30 Kaynak: AA
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