Son Dakika Haberleri: Antalya'da cezaevi inşaatı yakınında 3 buçuk dönüm arazi yandı
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Antalya'da cezaevi inşaatı yakınında 3 buçuk dönüm arazi yandı

7 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde oyun oynayan çocukların çıkardığı iddia edilen yangın, cezaevi ve arı kovanlarına ulaşmadan söndürüldü.

Antalya'da cezaevi inşaatı yakınında 3 buçuk dönüm arazi yandı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde oyun oynayan çocukların çıkardığı iddia edilen yangın, cezaevi ve arı kovanlarına ulaşmadan söndürüldü. Yangında 3 buçuk dönüm alan kül oldu.

Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi Kıraç mevkiinde oyun oynayan çocukların çıkardığı iddia edilen yangın, Antalya Büyükşehir ve Orman İşletmesi ekiplerince yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. İtfaiye ve arazözlerin müdahale ettiği yangın, bir özel şirkete ait 692 ada 1 parsel ve 762 ada 1 parsel olmak üzere iki ayrı arsada çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen yangın, Ilıca'da yapımı devam etmekte olan kapalı cezaevi ve yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürülerek kontrol altına alındı. Bölgede bulunan arı kovanları büyük şans eseri yanmazken, duman ve sıcaktan etkilenen arıların uçuştukları ve tek kovanda toplandığı gözlendi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:14 Kaynak: İHA
Manavgat, Antalya, 3. Sayfa
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