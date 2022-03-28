Cezaevi inşaatından su vanalarını çalan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Cezaevi inşaatından su vanalarını çalan 3 kişi yakalandı

28.03.2022 16:30

Antalya'nın Manavgat ilçesinde cezaevi inşaatından su vanalarını çalan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde cezaevi inşaatından su vanalarını çalan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Karakolu ekipleri, Ilıca Mahallesi'nde bulunan cezaevi inşaatından yaklaşık 5 bin lira değerindeki 100 su vanasının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, vanaları E.S, S.S. ve S.S'nin çaldığını belirledi.

Düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalandı, bulunan su vanaları inşaat firmasına teslim edildi.

Cezaevi inşaatından su vanalarını çalan 3 kişi yakalandı
Cezaevi inşaatından su vanalarını çalan 3 kişi yakalandı
Cezaevi inşaatından su vanalarını çalan 3 kişi yakalandı
Cezaevi inşaatından su vanalarını çalan 3 kişi yakalandı
Cezaevi inşaatından su vanalarını çalan 3 kişi yakalandı
Cezaevi inşaatından su vanalarını çalan 3 kişi yakalandı

YORUMLAR
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Cezaevi inşaatından 100 adet su vanası çaldılar Cezaevi inşaatından 100 adet su vanası çaldılar 5 BİN LİRA DEĞERİNDE SU VANASI ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI 5 BİN LİRA DEĞERİNDE SU VANASI ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezaevi inşaatından su vanalarını çalan 3 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cezaevi inşaatından su vanalarını çalan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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