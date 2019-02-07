Antalya'da Cezaevinde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi
1 saat önce
Antalya'nın Elmalı ilçesinde 54 mahkum, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Antalya
'nın Elmalı
ilçesinde 54 mahkum, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Elmalı Kapalı Cezaevi'nde bulunan 54 kişi, akşam yemeğinin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetiyle kaldırıldıkları Elmalı Devlet Hastanesi
'nde tedavi altına alındı.
Bu kişilerden 4'ünün yapılan müdahalenin ardından taburcu edildiği, diğerlerinin tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:12 Kaynak: AA
Erdoğan Sinyali Vermişti, Sebze ve Meyve Satışlarında Yeni Dönem Başlıyor
Bakan Pakdemirli: Sebze ve Meyve Fiyatlarıyla İlgili Gereken Aksiyon Önümüzdeki Hafta Başlayacak
Erhan Çelik'in Kaleme Aldığı 'Karanlık Çarşamba' Raflardaki Yerini Aldı
Son Dakika! Bakan Kurum: Göçük Altından Sesler Alıyoruz