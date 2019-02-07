Son Dakika Haberleri: Antalya'da Cezaevinde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Antalya'da Cezaevinde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

1 saat önce

Antalya'nın Elmalı ilçesinde 54 mahkum, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da Cezaevinde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi, System.String[]
Antalya'nın Elmalı ilçesinde 54 mahkum, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Elmalı Kapalı Cezaevi'nde bulunan 54 kişi, akşam yemeğinin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetiyle kaldırıldıkları Elmalı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bu kişilerden 4'ünün yapılan müdahalenin ardından taburcu edildiği, diğerlerinin tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:12 Kaynak: AA

Elmalı, Antalya, Güncel
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