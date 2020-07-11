Antalya'da cezaevinden firar eden 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'da cezaevinden firar eden 2 şüpheli yakalandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çeşitli suçlardan aranan cezaevi firarisi 2 kişi yakalandı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cezaevinden firar eden iki kişinin adresini belirleyince harekete geçti.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çeşitli suçlardan aranan cezaevi firarisi 2 kişi yakalandı
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cezaevinden firar eden iki kişinin adresini belirleyince harekete geçti.
Ekipler, çeşitli suçlardan aranan C.U'yu Ulualan Mahallesi'nde, C.D'yi de Yayla Mahallesi'nde yakaladı.
C.U. ve C.D. tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 15:11 Kaynak: AA
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