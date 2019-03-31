Son Dakika Haberleri: Antalya'da CHP'li Muhittin Böcek Kazandı

Antalya'da CHP'li Muhittin Böcek Kazandı

1 saat önce

Antalya'da CHP'li Muhittin Böcek kazandıHasan DEMİRBAŞANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da resmi olmayan sonuçlara göre, büyükşehir belediye başkanlığını CHP'li Muhittin Böcek kazandı.

Antalya'da CHP'li Muhittin Böcek kazandı

Hasan DEMİRBAŞANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da resmi olmayan sonuçlara göre, büyükşehir belediye başkanlığını CHP'li Muhittin Böcek kazandı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Muhittin Böcek seçildi.

MUHİTTİN BÖCEK KİMDİR

Muhittin Böcek, 1962 yılında Antalya Konyaaltı'nda doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladı. Önce Halkla İlişkiler, ardından İktisat Bölümü Lisans eğitimi aldı. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. 1994-1999 yılları arasında Anavatan Partisi'nin Merkez İlçe Başkanlığı yaptı. 18 Nisan 1999 tarihinde Anavatan Partisi'nden aday olduğu seçimlerde Konyaaltı Belediye Başkanı seçildi. 28 Mart 2004 yerel seçimlerine bu kez CHP'den aday oldu ve aynı göreve tekrar seçildi. Mart 2009 yerel seçimlerine yine CHP adayı olarak giren Böcek, seçimi açık farkla kazandı. 30 Mart 2014 seçimlerinde Muhittin Böcek, merkezde dört dönem üst üste seçim kazanan ilk belediye başkanı oldu. Dört dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulunan Böcek, aynı zamanda Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği Başkanlığı, Konyaaltı Turizm ve Eğitim Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı KentKonseyi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Böcek, evli ve bir çocuk babası.

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DHA-Gündem - Türkiye -

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:55 Kaynak: DHA

DHA, Muhittin Böcek, Antalya, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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