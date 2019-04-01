Son Dakika Haberleri: Antalya'da CHP'li Muhittin Böcek Kazandı (3)

Antalya'da CHP'li Muhittin Böcek Kazandı (3)

1 saat önce

MUHİTTİN BÖCEK, PARTİ BİNASI ÖNÜNDE KONUŞTUResmi olmayan sonuçlara göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Muhittin Böcek, partisinin il binası önünde kalabalığa seslendi.

Antalya'da CHP'li Muhittin Böcek Kazandı (3), System.String[]
MUHİTTİN BÖCEK, PARTİ BİNASI ÖNÜNDE KONUŞTU

Resmi olmayan sonuçlara göre,  Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Muhittin Böcek, partisinin il binası önünde kalabalığa seslendi. Muhittin Böcek, gönüllerin ittifakı olarak seçimi kazandıklarını söyledi. 100 gündür adaylık çalışması yaptığını belirten Muhittin Böcek, "Antalya'nın yüzü güldü. Antalya'da seçimi demokrasi kazandı. Antalya kazandı. 913 mahalleye kadar gittim. Millet İttifakı'nın adayı idim ama bayrağımıza sahip çıkan, vatanımıza sahip çıkan, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerine inanan herkese, AK Partilisine, Ülkücüsüne herkese teşekkür ederim" dedi.

'DÜN DÜNDE KALDI CANCAĞIZIM'

Antalya'nın 25 yıldır kendisini bağrına bastığını belirten Muhittin Böcek, şunları söyledi:

"25 yıldır beni başkan seçen hiç kimseyi mağdur etmeden, çalmadan çaldırmadan bugünlere geldim. Allah'a hamdolsun. Bize yapmadıklarını bırakmamış olabilirler. Mevlana'nın güzel bir sözü var; 'Dün dünde kaldı cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım.' Antalya bizim her şeyimiz. Bugün burada Antalyalılara hitap etme şansı verenlere teşekkür ediyorum. Antalya'mızda, 19 ilçemizde, bütün belediye başkanı arkadaşlarımızla çalışacağız. Geçmiş dönemde ötekileştirilen, haksızlığa uğrayan bütün vatandaşlarımızın dertlerine derman olmak için geldik. Durmadan koşacağız. Çalışmalarımız oy vermeyen için de olacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:30 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Muhittin Böcek, Antalya, Güncel
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