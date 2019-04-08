Antalya'da CHP'li Muhittin Böcek Mazbatayı Aldı, Görevine Başladı

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Muhittin Böcek, mazbatasını aldıktan sonra görevine başladı.

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Muhittin Böcek, mazbatasını aldıktan sonra görevine başladı. Böcek, "İktidarı, muhalefetiyle birlikte çalışarak 5 yıl sizlere hizmet edeceğime namusum üzerine söz veriyorum" dedi.



Millet İttifakı'ndan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Muhittin Böcek, öğle saatlerinde mazbatasını aldıktan sonra Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu, saygı duruşunda bulundu. Ardından Büyükşehir Belediyesine gelen Böcek, yeni görevini, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin'den teslim aldı. Törene CHP ve İYİ Partili yöneticiler, milletvekilleri, Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, eski eşi Havva Minta da katıldı.



Muhittin Böcek, Antalya'da 714 bin 264 vatandaşın oyuyla başkan seçildiğini söyledi. Herkesin emrinde olacağını belirten Böcek, söz verdikleri her şeyi yapacaklarını dile getirdi. Seçimde Antalya ve demokrasinin kazandığını kaydeden Muhittin Böcek, "Görevi Türel Başkanımdan almak isterdim ama belki şehir dışında olduğu için ya da yoğun programı dolayısıyla gelememiştir. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmasının ardından makam koltuğuna oturan Böcek, gazetecilere poz verdi.



'HERKESLE ANTALYA'YI YÖNETECEĞİZ'



Muhittin Böcek, daha sonra belediye önündeki kalabalığa seslendi. Doğup büyüdüğü bu topraklara vefa borcunu ödemek üzere kendisine görev verildiğini anlatan Böcek, "Öncelikle bu görevi bana veren Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e teşekkür ederim. İttifak dışında, ezana sahip çıkan, Cumhuriyete sahip çıkan, Atatürk'e, al bayrağa sahip çıkanlara teşekkür ediyorum. 99 gündür 19 ilçede kimseyi ötekileştirmeden herkesle beraber olduk. Dertlere derman olacağımı söyledim. Beni göreve getirdiniz. Gece gündüz demeden kimseyi ayrıştırmadan herkesle beraber Antalya'yı yöneteceğiz. Oy veren, vermeyen bütün Antalya'nın emrinde olacağım" dedi.



'913 MAHALLEMİZ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI YAPACAĞIZ'



20 yıllık tecrübesiyle 19 ilçenin belediye başkanını ayrıştırmadan çalışacaklarını dile getiren Muhittin Böcek, "Ben sen yok, biz varız, birlikte yaparız dedik. Gün birlik ve beraber olma günüdür. İktidarı, muhalefetiyle birlikte çalışarak 5 yıl sizlere hizmet edeceğime namusum üzerine söz veriyorum. Şu ana kadar Antalya'ya katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Bütün gönüldaşlarımızla 'Bismillah' dedik. Antalya'mız için, 913 mahallemiz için çalışmalarımızı yapacağız. Her şey Antalya için, sevgiyle, Cumhuriyetle, Atatürk'le kalın" diye konuştu.



- Antalya

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