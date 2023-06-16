Antalya'da çiçek satıcısı parkta ölü bulundu - Son Dakika
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Antalya'da çiçek satıcısı parkta ölü bulundu

16.06.2023 12:54

Antalya'da bir parkta çiçek satıcısı olduğu öğrenilen bir kişi, başucundaki çiçeklerle birlikte ölü bulundu. Kimliği belirlenemeyen 50'li yaşlardaki erkek cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya'da bir parktaki bankın hemen yanında üzerinden kimlik çıkmayan 50'li yaşlarda erkek cesedi bulundu. Çiçek satıcısı olduğu öğrenilen cesedin hemen başucundaki sepette bulunan çiçekler ise dikkat çekti.

Olay, sabah erken saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki Recep Bilgin Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parktaki bankın yanında bir kişinin hareketsiz yüz üstü yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇİÇEKLER BAŞUCUNDA KALDI

Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan 50'li yaşlardaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, çiçek satıcısı olduğu öğrenilen şahsın başucundaki sepette yer alan çiçekler dikkat çekti.

ÖLÜM NEDENİ ADLİ TIP'TA BELİRLENECEK

Cenaze savcı ve olay yeri incele ekiplerinin çalışması sonrası kimliği ve ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İşte olay yerinden kareler;

Ecel iş başında yakaladı! Son nefesini başucundaki çiçekleri satamadan verdi
Ecel iş başında yakaladı! Son nefesini başucundaki çiçekleri satamadan verdi
Ecel iş başında yakaladı! Son nefesini başucundaki çiçekleri satamadan verdi
Kaynak: İHA
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Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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