Antalya'da çiftçiler seralarında "zirai don nöbeti" tuttu - Son Dakika

Antalya'da çiftçiler seralarında "zirai don nöbeti" tuttu

20.01.2021 13:13
Antalya'da çiftçiler seralarında

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, çiftçiler seralarındaki ürünleri dona karşı korumak için gece boyunca sobalarını yakarak nöbet tuttu.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, çiftçiler seralarındaki ürünleri dona karşı korumak için gece boyunca sobalarını yakarak nöbet tuttu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce ilçe genelinde hafif ve orta şiddetli zirai don uyarısı yapılmasının ardından, sebze üreticisi çiftçiler seralarındaki ürünleri dona karşı korumak amacıyla seralarında sabaha kadar bekliyor.

Çiftçiler, gündüzden seralarındaki sobaları yakarak içerdeki ısıyı yüksek tutmaya çalışırlarken, bazı çiftçiler ise yağmurlama sistemiyle ürünlerini dona karşı korumaya çabaladı.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, yaptığı açıklamada, çiftçilerin akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklığının düşmesiyle seralarında don nöbetine başladığını dile getirdi.

Bölgede zirai don riskinin iki gün daha sürmesinin beklendiğini belirten Kökçe, çiftçilere dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Seralarında don nöbeti tutan çiftçiler de sera üretimindeki zorluklardan biri olan "don vurmasına" karşı ellerinden geldiğince önlem almaya çalıştıklarını kaydetti.

Meteoroloji, Kumluca, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da çiftçiler seralarında 'zirai don nöbeti' tuttu - Son Dakika


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