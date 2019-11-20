Son Dakika Haberleri: Antalya'da çiftçileri bilgilendirecek danışmanlara eğitim
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Antalya'da çiftçileri bilgilendirecek danışmanlara eğitim

6 saat önce

Çiftçilik faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan "IPARD 2 Programı Danışmanlık Hizmetleri Teknik Destek Projesi"nin eğitim çalıştayı, Antalya'da başladı.

Antalya'da çiftçileri bilgilendirecek danışmanlara eğitim, System.String[]

Çiftçilik faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan "IPARD 2 Programı Danışmanlık Hizmetleri Teknik Destek Projesi"nin eğitim çalıştayı, Antalya'da başladı.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Proje ve Kesin Hesap Daire Başkanı Haluk Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında il müdürlükleri, ziraat odaları ve bazı sivil toplum kuruluşlarında çalışan ziraat mühendislerine 3 gün eğitim verileceğini söyledi.

Çalıştaya 470 kişinin katıldığını belirten Çağlar, programda tarım politikaları konularında bilgilendirmede bulunduklarını kaydetti.

Antalya'daki eğitim sonrası katılımcıların 4 gruba ayrılarak Ankara'daki proje hazırlama etkinliklerine iştirak edeceğini anlatan Çağlar, şöyle konuştu:

"Tarımı daha da güçlendirmeye yönelik bir proje. Tarımın daha iyiye gidebilmesi için danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyuyoruz. Donanımlı bir danışman, iyi kurgulanmış danışmanlık sistemiyle yeni bilgilerin çiftçilere daha iyi ulaşacağına inanıyoruz. Projelerin prosedürlerini öğreterek daha planlı ve ekonomik yapılmasını amaçlıyoruz."

Danışmanların aldıkları eğitimler kapsamında kendilerine gelen talepler doğrultusunda çiftçilere proje hazırlayacağını belirten Çağlar, çiftçilerin, bir projeyi nasıl yapacağı, ihtiyaçlarının ne olduğu konularında gerçek bilgilere ulaşacağını söyledi.

Çağlar, toplantıda gıda güvenliği konusunun da değerlendirileceğini ifade etti.

Üretim politikaları, hayvan refahı, proje hazırlama teknikleri gibi konuların değerlendirileceği çalıştay, 22 Kasım'da sona erecek.

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:52 Kaynak: AA
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