Antalya'da çiftçilerin film sahnelerini aratmayan domates hırsızları nöbeti - Son Dakika

Antalya'da çiftçilerin film sahnelerini aratmayan domates hırsızları nöbeti

03.12.2020 11:24
Antalya'da çiftçilerin film sahnelerini aratmayan domates hırsızları nöbeti, System.String[]

Antalya'nın Aksu ilçesinde domates fiyatının yükselmesiyle birlikte hırsızlar seralara dadandı, çiftçiler seralarında silah ve tüfeklerle gece nöbeti tutmaya başladı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde domates fiyatının yükselmesiyle birlikte hırsızlar seralara dadandı, çiftçiler seralarında silah ve tüfeklerle gece nöbeti tutmaya başladı. Çiftçiler, hırsızları korkutmak içinse belirli aralıklarla havaya ses fişekleriyle ateş ediyor. Buna karşın hırsızlıkların önüne geçemediklerini belirten çiftçiler, "Gündüzleri domateslere bakıyoruz kırmızı, bir gün sonrası bakıyoruz yeşiller kalmış" dedi.

Domates fiyatlarının son dönemlerde artmasıyla birlikte hırsızlar, Aksu ilçesi Fettahlı Mahallesindeki seralara dadandı. Hırsızlar, gece saatlerinde seralara girip tonlarca domatesi çalınca bölgedeki üreticiler mağduriyet yaşamaya başladı. Hırsızlık olaylarını bir yandan jandarma ve mahalle muhtarıyla paylaşan üreticiler, bir yandan da mahsullerini koruyabilmek için geceleri ellerinde tüfek ve silahlarla nöbet tutmaya başladı. Seraların çevresinde devriye gezen çiftçiler, hırsızları korkutmak içinse belirli aralıklarla havaya ateş ediyorlar.

"EMEK HIRSIZLIĞI YAPIYORLAR"

Fettahlı Mahalle Muhtarı Ahmet Kaya, son 15-20 gündür mahallede hırsızlık olaylarının arttığını belirterek, "Domates fiyatlarında da yüksek olmasından dolayı, hırsızlık buralarda arttı. Biz emniyet ve jandarma güçlerimizle birlikte sık sık devriye atılıyor fakat mahallenin kuzey tarafındaki bir serada hırsızlık yapılırken aynı gecede güney tarafından da toplanıyor. Bunun önüne geçemediğimiz için sera sahipleri belirli zaman aralıklarında seralarında nöbet tutuyorlar, devriye atıp kontrollerini yapıyorlar. Ellerinden geldiğince mahsullerine sahip çıkmaya çalışıyorlar. Caydırıcı olması amacıyla da ses fişekleri kullanıp havaya ateş ediyorlar. Bizim bölgemizde çift ekim üretimi ciddi bir yoğunlukta yapılıyor. Şuana kadar yakalanan hırsız olmadı. Alın terine hırsızlık yapılması hiç hoş bir şey değil. Malum zor süreçten geçiliyor. Emek hırsızlığı yapılmış oluyor." Dedi.

Kaya, hırsızlık konusunda şikayetlerin olduğunu da ifade ederek, seralara girmenin kolay olduğunu ve herhangi bir güvenlik kamerası olmamasından dolayı hırsızların işinin kolaylaştığına işaret etti.

"4 LİRA OLUNCA PİYASAYA ÇIKIYORLAR"

Yaklaşık 1 ton ürününün çalındığını söyleyen çiftçi Hüseyin Tekin, domates fiyatlarının artışıyla birlikte hır yıl bu sorunla karşı karşıya kaldıklarını aktardı. Tekin, "Gece geliyorlar, biz uyurken emeklerimizi çalıp gidiyorlar. Korkutma amaçlı havaya ateş edip kurusıkı sıkıyoruz. 4 lira olunca bunlar da piyasaya çıkıyor. Kışın don nöbeti, şimdi hırsız nöbeti. Çiftçinin derdi bitmiyor" diye konuştu.

"SERADA YATIYORUZ"

15 yıldır domates üretimi yapan Adem Yıldız Çiftçi de, "Bu konuda çok rahatsızız, serada yatıp kalkıyoruz. Domatesleri bekliyoruz. Hırsızları korkutma amaçlı havaya ateş ediyoruz, başka bir amacımız yok. Kendi mahsulümüzü kendimiz korumaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KIRMIZI DOMATESLER BİR GÜN SONRASI YEŞİLE DÖNÜYOR"

Gece saat 3'e kadar nöbet tutuklarını aktaran Ramazan Elçin ise, günde 500 kiloya yakın domatesinin çalındığını belirterek, "Domates fiyatları şuanda 4 lira oldu ve aşırı derecede hırsızlık olayları olmaya başladı. Kendi çapımızda akrabalarımızla birlikte toplanıyoruz ve korkutma amaçlı ses fişekleri atıyoruz. Gündüzleri domateslere bakıyoruz kırmızı, bir gün sonrası bakıyoruz yeşiller kalmış. İlçemizdeki jandarmaya başvurduk ancak henüz bir gelişme yok. Sonuna kadar nöbet tutmaya devam edeceğiz" dedi.

(Suat Metin - Hilal Kara/İHA)

Antalya'da çiftçilerin film sahnelerini aratmayan domates hırsızları nöbeti
Antalya'da çiftçilerin film sahnelerini aratmayan domates hırsızları nöbeti
Antalya'da çiftçilerin film sahnelerini aratmayan domates hırsızları nöbeti
Antalya'da çiftçilerin film sahnelerini aratmayan domates hırsızları nöbeti
Antalya'da çiftçilerin film sahnelerini aratmayan domates hırsızları nöbeti
Antalya'da çiftçilerin film sahnelerini aratmayan domates hırsızları nöbeti
Antalya'da çiftçilerin film sahnelerini aratmayan domates hırsızları nöbeti
Antalya'da çiftçilerin film sahnelerini aratmayan domates hırsızları nöbeti
Antalya'da çiftçilerin film sahnelerini aratmayan domates hırsızları nöbeti
Antalya'da çiftçilerin film sahnelerini aratmayan domates hırsızları nöbeti
Antalya'da çiftçilerin film sahnelerini aratmayan domates hırsızları nöbeti
Antalya'da çiftçilerin film sahnelerini aratmayan domates hırsızları nöbeti
Antalya'da çiftçilerin film sahnelerini aratmayan domates hırsızları nöbeti
Antalya'da çiftçilerin film sahnelerini aratmayan domates hırsızları nöbeti
Antalya'da çiftçilerin film sahnelerini aratmayan domates hırsızları nöbeti
Antalya'da çiftçilerin film sahnelerini aratmayan domates hırsızları nöbeti
Antalya'da çiftçilerin film sahnelerini aratmayan domates hırsızları nöbeti
Antalya'da çiftçilerin film sahnelerini aratmayan domates hırsızları nöbeti

Pompalı Tüfek, Antalya, Domates, Aksu, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da çiftçilerin film sahnelerini aratmayan domates hırsızları nöbeti - Son Dakika


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