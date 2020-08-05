Antalya'da çiftlik yangını devam ediyor - Son Dakika

Antalya'da çiftlik yangını devam ediyor

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir çiftlikte hayvanların yemlerinin bulunduğu depoda çıkan yangın kontrol altına alınmasına rağmen yanmaya devam ediyor. Yanan depo iş makineleri tarafından yıkılırken, depoda bulunan yem balyaları dışarı çıkarılarak itfaiye tarafından su sıkılmak suretiyle soğutuluyor. Yangının verdiği zararlar, deponun yıkılması ve içeride bulunan traktör ve yem karma makinesinin dışarıya çıkarılmasıyla ortaya çıktı.

Manavgat Evrenseki Mahallesinde bir çiftlikte hayvan yemlerinin bulunduğu 2.5 dönümlük alan üzerindeki depoda çıkan yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyeleri ve Orman İşletmesine ait arazözlerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın kontrol altına alınmasına ve yangının başlamasının üzerinden 30 saat geçmesine rağmen yem balyaları alev alev yanmaya devam ediyor. Yangın bölgesinde iş makineleri deponun duvarlarını yıkarak depoda bulunan yem balyalarını dağıtırken, itfaiye ekipleri de yanmakta olan balyalara su sıkmak suretiyle soğutma çalışmasını sürdürüyor.

Yangının meydana geldiği depoda bulunan yem karma makinesi ve traktör depodan dışarı çıkarılırken yangının verdiği zarar bir kez daha gözler önüne serildi.

Diğer taraftan yangın bölgesinde yapılan incelemelerde yangının deponun önünden geçen enerji hattına değen kargılar yüzünden çıkmış olabileceği ifade edildi. Yangını ilk gören kişilerin yangının dışarıdan başlayıp depoya ulaştığı belirtildi.