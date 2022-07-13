Antalya'da çıkan hortum vatandaşları korkuttu! O esnada yaşanan diyalog her şeyin önüne geçti - Son Dakika
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Antalya'da çıkan hortum vatandaşları korkuttu! O esnada yaşanan diyalog her şeyin önüne geçti

13.07.2022 15:11

Antalya'da mesire alanında aniden çıkan hortum paniğe neden olurken, o esnada olayı cep telefonu kamerasıyla kayda alan vatandaşların arasında geçen diyaloglar ise olayı gölgede bıraktı.

Antalya'da mesire alanında bir anda ortaya çıkan hortum şaşırttı. Kısa süreli korku yerini seyir zevkine bırakırken, hortum yaklaşık 1 dakika sonra kayboldu. Korkutan hortum Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi Büyük Çaltıcak mevkiinde meydana geldi.

VATANDAŞLAR ÖNCE KORKTU, SONRA TELEFONLARA SARILDI

Piknik yapmak için bölgede bulunan vatandaşlar, araçların arasından yükselen hortumu görünce önce korktu sonra telefonlara sarıldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde metrelerce yüksekliğe ulaşan hortumu gören vatandaşlar doğa olayını uzaktan izlerken, bir araç ise hortuma 2 metre kadar yaklaşıp bitmesini bekledi.

"MANGALI BUNUN ALTINDA YAKACAKSIN"

Genelde denizde görülen hortumu karada toz bulutunu yukarı çekerken gören bir vatandaşın ise "Mangalı bunun altında yakacaksın" dediği anlar görüntüye yansıdı. Hortum kısa süre sonra kayboldu.

İşte o ana ilişkin kareler;

Mesire alanında hortum şaşkınlığı
Antalya mesire alanındaki hortum kısa süreli korkuttu. Yerini seyir zevkine bıraktı
Antalya mesire alanındaki hortum kısa süreli korkuttu. Yerini seyir zevkine bıraktı
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Kaynak: İHA

Konyaaltı, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da çıkan hortum vatandaşları korkuttu! O esnada yaşanan diyalog her şeyin önüne geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da çıkan hortum vatandaşları korkuttu! O esnada yaşanan diyalog her şeyin önüne geçti - Son Dakika
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