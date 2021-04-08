ANTALYA'DA ÇIKAN KAVGADA 3 KİŞİ, YERE YATIRDIKLARI GENCİ SOPAYLA DÖVDÜ - Son Dakika

Olay, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada 3 kişi, çelme takarak yere düşürdükleri kişiye sopalarla vurdu. Elinde sopa olan siyah kazaklı kişi, yerde yatan gence yumruk atarken, bir diğeri ise sopa ile sırtına vurdu. Siyah pantolon ve kazaklı bir başka kişi ise yerde yatan gencin sırtına tekme attı. Bir süre sonra ayağa kalkan gence yine siyah kazaklı kişi sopayla vurmaya devam etti.

Kavgayı görenler duruma müdahale etmek istese de ellerinde sopa olan 3 kişi buna izin vermedi. 3 kişinin bir genci darbetme anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüleri çeken vatandaş, "Kırbaçla mı dövüyor. Vuruyor" diyerek tepki gösterdi.