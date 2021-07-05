Antalya'da çıkan makilik yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Antalya'da çıkan makilik yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı. Çandır ile Berendi mahallesi arasında bulunan Çamlık mevkisindeki makilik alanda yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın için bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve orman işletmesine ait arazözler, yangını kontrol altına aldı. Yangını söndürme çalışmalarına vatandaşların da destek verdiği bölgede soğutma çalışması sürüyor. Yangında, 15 dekar makilik alanın, 20 zeytin ağacı ve 20 çam ağacının yandığı öğrenildi.

Son Dakika

Tosuncuk'un 80 metrekarelik evi görüntülendi

Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti

Bilecik'li kiraz üreticileri isyanda! Tarlada 5, markette 20 lira

Fenerbahçe ve Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma için kıyasıya bir rekabete tutuştu

Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek

AK Parti tarafından Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasına ilk tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız

Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı

Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları