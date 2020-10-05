Antalya'da çıkan orman yangını yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü - Son Dakika

Antalya'da çıkan orman yangını yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

Antalya'da çıkan orman yangını yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü, System.String[]

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

Merkez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Alevlere, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme helikopteri ve bir uçak ile havadan, 7 arazöz, 4 su tankeri, iş makineleri ve orman işçileriyle de karadan müdahale edildi.

Alevler, itfaiye ekiplerinin de destek verdiği çalışmayla yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya, Yangın, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 19:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da çıkan orman yangını yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü - Son Dakika

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