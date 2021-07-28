Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 'nin de bölgeye gelerek, söndürme çalışmalarını yakından takip edeceği öğrenildi.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit , AA muhabirine, "Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Yangın nedeniyle Evrenseki , Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki bazı evler boşaltıldı." dedi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Son Dakika › Güncel › Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Son Dakika

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