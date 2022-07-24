Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Son Dakika
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Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

24.07.2022 13:32
Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'da yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Antalya'da yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kundu bölgesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahale edilen yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Bölgeye giden Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, söndürme çalışmalarını koordine ediyor.

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Kaynak: AA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Son Dakika
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