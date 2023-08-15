Antalya, Eskişehir, Bolu ve Bingöl'de peş peşe orman yangını! Alevlere müdahale devam ediyor

Antalya, Eskişehir, Bolu ve Bingöl'de ormanlık alanlarda yangın çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

4 ŞEHİRDE ORMAN YANGINI

Kavurucu sıcaklıkların etkisi altındaki yurdun birçok noktasında art arda orman yangınları çıktı. Ekipler zamanla yarışırken, alevlere karadan ve havadan müdahale devam ediyor.

ANTALYA'DA ZAMANLA YARIŞ

Antalya'nın Akseki ilçesine bağlıKuyucak Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan orman yangını devam ediyor. Yangına 8 yer ekibi, 34 arazöz, 10 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 3 eskavatör, 2 gece görüşlü helikopter olmak üzere toplam 450 kişilik bir ekibin müdahale ettiği bildirildi. Yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin yanı sıra çevre ilçelerden de çok sayıda ekip ile vatandaşlar yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor. Düden alanı mevkiinde devam eden yangın bölgesinde ağırlıklı olarak Kızılçam ve Karaçam ağaçları bulunuyor.

ESKİŞEHİR'DE ALEVLERE HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Eskişehir Alpu ilçesi Taştepe mevkiinde öğle saatlerinde başlayan yangın devam ediyor. Tarla gözetleme kulesinden 12.30 sularında fark edilen ve büyüyerek devam eden yangının söndürülmesi için ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri sürüyor. Alanda 12 arazöz, 5 su tankeri, 3 itfaiye, 2 yangın söndürme helikopteri ve 1 yangın söndürme uçağının yanı sıra 100'den fazla personel yangına müdahale ediyor.

BOLU'DAKİ YANGINI ELEKTRİK HATTI ÇIKARDI

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca Köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda ilk belirlemelere göre elektrik hattından kaynaklı olarak yangın çıktı. Yangın gözetleme kulelerinden fark edilen alevler, ekipleri harekete geçirdi. Bölgede 2 yangın helikopteri, 1 yangın uçağı, 10 arazöz, 10 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 6 hizmet aracı, 4 jandarma personeli, 110 orman personeli, 20 vatandaş yangını söndürmek için mücadele ediyor. Yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulunmak ve çalışmaları koordine etmek üzere Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyüne giden Bolu Valisi Erkan Kılıç, Göynük Kaymakam Vekili Fatih Çevik, Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ile İl Afet ve Acil Durum Müdür V. Celal Kürşat Bozkurt'tan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

"YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN SEFERBER OLDUK"

Yangınla ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Kılıç, "Güneyçalıca köyünde ormanlık alanda ilk belirlemelere göre elektrik hattından kaynaklandığı değerlendirilen orman yangınıyla ilgili ihbar alınır alınmaz Valiliğimizin koordinesinde ekiplerimiz yangın bölgesine süratle sevk edilerek çalışmalara başlanmıştır. Valiliğimizin koordinesinde; 2 yangın helikopteri, 1 yangın uçağı, 10 arazöz, 10 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 6 hizmet aracı, 4 jandarma personeli, 110 orman personeli, 20 vatandaş ile hem havadan hem de karadan müdahale edilmekte olup ekiplerimizin yangın söndürme ve kontrol altına alma çalışmaları aralıksız bir şekilde devam etmektedir. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangının bir an önce söndürülmesi için havadan ve karadan tüm unsurlarımızla seferber olmuş durumdayız. Bolulu hemşehrilerimize ve bölge halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yeşil vatanımızı korumak için büyük bir özveriyle çalışan personelimize kolaylıklar diliyor, ekiplerimizin çalışmalarına destek veren gönüllü vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

BİNGÖL'DE SARP ARAZİ MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Servi bölgesindeki ormanlık alanda dün yangın çıktı. Yangının ardından bölgeye Orman İşletme İl Müdürlüğü koordinesinde ekipler sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınacakken rüzgarında da etkisi ile büyüdü. Bölgeye, 2 yangın söndürme helikopteri, 3 arasöz, belediyelere ait itfaiye araçları, güvenlik korucuları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölge halkının da yardımı ile yangına hem havadan hem de karadan müdahale devam ediyor.

BÖLGEDE ŞİDDETLİ RÜZGAR VAR

Yangın hakkında bilgi veren Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, "Dün kontrol altına alacaktık ama rüzgarın şiddeti alamadık. 2 helikopter, 4 yangın ilk müdahale aracı, 3 arasöz, Bingöl ve Genç belediyesine ait itfaiye araçları ve iş makineleri, yine İl Özel İdaresine ait araçlar, jandarma, güvenlik korucuları olmak üzere müdahale sürüyor. Arazi sarp ve kayalık bir alan olduğu için müdahaleler zorluklar yaşanıyor. Meşe ormanları yansa bile hayatiyetini kaybetmiyor. Yeniden sürgün verme kabiliyeti var. Tam net olarak bilemesek de yangının etki alanı 10 hektarı geçti. Arkadaşlarımız canla başla zorlu arazi şartlarında çalışmalarını sürdürüyor. Yangını gün içerisinde kontrol altına almayı planlıyoruz. Kontrol altına aldığımız anda soğutma çalışmalarına başlayacağız" diye konuştu.