Antalya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Antalya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Dursun B. (74) Altınova Düden Mahallesi'nde Sinan G. (50) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Dursun B'nin tüfekle Sinan G'yi göğsünden yaraladığı öne sürüldü. Ağır yaralanan Sinan G, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sinan G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheli Dursun B. gözaltına alındı.

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