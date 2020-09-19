Antalya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Hasan Y. (22) Konaklı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle Fatih S. (33) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih S'nin av tüfeğiyle Hasan Y'yi karnından yaraladığı iddia edildi.

Bunun üzerine Hasan Y'nin kardeşi Ahmet Y'nin de Fatih S'yi silahla yaraladığı öne sürüldü.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasan Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Fatih S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçan Ahmet Y'yi Güney Mahallesi, Rıdvan S'yi de ilçe merkezinde yakaladı.

Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alınan Hasan Y'nin cenazesinin, Alanya'da toprağa verileceği öğrenildi.