Antalya'da çıkan tartışmada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Bülent Ecevit Bulvarı Çağlayan Mahallesi'nde Erkan Şahin (31) ile H.İ.D. (30) arasında otopark tartışması yaşandı.

Sözlü tartışmanın ardından oturduğu apartmanın asansörüne binmek üzere olan Şahin, peşinden gelen H.İ.D. tarafından sol karın boşluğundan bıçaklandı.

İhbarla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılan Şahin, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Şahin'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şahin'in cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Otopsi sırasında güvenlik amacıyla bekleyen polis ekibinin, cenazenin Çağlayan Mezarlığına götürülmesine eşlik ettiği görüldü.

Şüpheli ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin çevrede yaptığı araştırma sonrası Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Evin zanlının babasına ait olduğu belirtildi.

Şahin'in bir inşaat firmasının sahibi olduğu öğrenildi.

H.İ.D'nin birçok suçtan kaydının bulunduğu ve polis tarafından arandığı öğrenildi.