Son Dakika › Güncel › Antalya'da çıkan yangında 10 dönüm sazlık ve palmiyelik alan zarar gördü - Son Dakika
Antalya'da çıkan yangında 10 dönüm sazlık ve palmiyelik alan zarar gördü
6 saat önce
Antalya'nın Serik ilçesinde sazlık ve palmiyelerin bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.
Antalya'nın Serik ilçesinde sazlık ve palmiyelerin bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.
Serik ilçesi Orta Mahallesi Belek yolu mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında, yaklaşık 10 dönüm sazlık ve palmiyelik alan zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:16 Kaynak: AA
Son Dakika Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı