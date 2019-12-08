Son Dakika Haberleri: Antalya'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Antalya'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan yangın sonucu iki ev kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi, System.String[]

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan yangın sonucu iki ev kullanılamaz hale geldi.


Kaş ilçesinde çıkan ve yandaki eve de sıçrayarak büyüyen yangında iki ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, sabah erken saatlerde Kalkan Mahallesi Akbel Mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.T. ve ailesinin yaşadığı evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan tarafta bulunan M.A.K.'a ait eve de sıçradı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınan yangın söndürüldü.


İki evin kullanılamaz hale geldiği olayda can kaybı yaşanmadı. - ANTALYA

Antalya, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:55 Kaynak: İHA
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