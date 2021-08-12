Antalya'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Antalya 'nın Kaş ilçesinde bir evde başlayan ve bitişikteki eve sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

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