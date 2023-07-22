Antalya'da 3 katlı otel cayır cayır yandı! 2 turist odada ölü bulundu, 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da 3 katlı otel cayır cayır yandı! 2 turist odada ölü bulundu, 12 kişi yaralandı

22.07.2023 11:23

Antalya'nın Kaleiçi bölgesinde 3 katlı bir butik otelde saat 02.30 sıralarında yangın meydana geldi. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından yapılan incelemelerde bir odada 2 turistin cesedine ulaşıldı. Yaralanan 12 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Tarihi Kaleiçi bölgesindeki 3 katlı bir butik otelde çıkan yangında, 2 turist hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı.

GECE SAATLERİNDE BİNADAN ALEVLER YÜKSELDİ

Antalya'nın en önemli turizm bölgelerinden Muratpaşa ilçesindeki Tarihi Kaleiçi Barboros Mahallesi Hesapçı Sokak'taki 3 katlı bir butik otelde saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Otel personelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Antalya'da 3 katlı otelde yangın: 2 turist odada ölü bulundu, 12 yaralı var

6 SAATTE TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin farklı istasyonlarından çok sayıda ekibin müdahalesiyle 1 saat içinde kontrol altına alındı. Ekiplerin zamanında müdahalesi bitişik nizamdaki diğer işletmelerin zarar görmesini ve yangının yayılmasını engelledi. Yaklaşık 6 saatlik bir çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü.

Antalya'da 3 katlı otelde yangın: 2 turist odada ölü bulundu, 12 yaralı var

BİR ODADA 2 TURİSTİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yapılan ilk incelemelerde odanın birinde 2 turistin cansız bedeni bulundu. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin otel içindeki çalışması devam ediyor. Hastaneye kaldırılan 12 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Antalya'da 3 katlı otelde yangın: 2 turist odada ölü bulundu, 12 yaralı var
Antalya'da 3 katlı otelde yangın: 2 turist odada ölü bulundu, 12 yaralı var
Kaynak: İHA
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Son Dakika Turizm Antalya'da 3 katlı otel cayır cayır yandı! 2 turist odada ölü bulundu, 12 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da 3 katlı otel cayır cayır yandı! 2 turist odada ölü bulundu, 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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