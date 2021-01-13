Antalya'da çıkan yangında 25 dönüm ormanlık alan zarar gördü - Son Dakika

Antalya'da çıkan yangında 25 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, İslamlar Mahallesi Senir mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına müdahale için bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arazöz ve su tankı ile 18 orman işçisi sevk edildi. Kaş Belediyesi itfaiye ekiplerinin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında, 25 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Alandaki soğutma çalışmaları sürüyor.

Son Dakika

Galatasaray, Yeni Malatyaspor'dan Youssouf Ndayishimiye'nin transferini bitirmek üzere

Elon Musk bir günde 14 milyar dolar kaybetti, dünyanın en zengini yeniden Jeff Bezos oldu

Son Dakika! SinoVac'tan Türkiye'de de uygulanacak korona aşısıyla ilgili açıklama: Testler aşının güvenli ve etkili olduğunu kanıtlıyor

Karantinayı delmek isteyen kadın kocasına tasma takıp sokakta gezdi

Memur-Sen seyyanen zam talebini Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a iletti

Dün akşam saatlerinde et ve kemik parçalarının bulunduğu derede ikinci bir çantaya rastlandı

Kocasına yakalanan kadın, sevgilisiyle birlikte balkondan atlamıştı! Yasak aşk vahşetinin tanıkları konuştu

Bu kez yağacak sanki! İstanbul'un yanı başındaki Bolu tamamen beyaza büründü